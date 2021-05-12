Атака хакерів з Росії на трубопровід США: Білий дім закликає Москву «діяти відповідально»

Враховуючи те, що хакерський напад на американську паливну компанію Colonial Pipeline проводився зловмисниками з російської території, Москва повинна діяти відповідально в цій ситуації.

Про це заявила в вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент (США – ред.) також сказав, що його розвідувальне співтовариство ще не завершило повної оцінки (ситуації – ред.), цей процес продовжується. Однак, враховуючи те, що цей суб'єкт, по якому ФБР дійшло висновку – чи, я би сказала, визнало (причетним – ред.) до атаки – перебував у Росії, ця країна зобов’язана діяти відповідально», - зауважила речниця Білого дому.

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Джен Псакі також підкреслила, що адміністрація США дочекається висновків американської розвідки перед тим як робити наступні кроки.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що відповідальність за кібератаку на мережу Colonial Pipeline несуть хакери угруповання DarkSide. Після хакерського нападу на найбільший у США трубопровід компанії постачання пального помітно скоротилося у деяких частинах США.