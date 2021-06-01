Зеленський закликає Францію і Німеччину тиснути на Росію

Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери України по нормандському формату - Франція та Німеччина мають тиснути на Росію з вимогою прийняття уже напрацьованих кластерів для завершення війни на сході України.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повний текст якого опублікований на сайті Офісу глави держави, передає Укрінформ.

«У нормандському форматі на сьогодні зроблений дуже важливий крок. Написані так звані кластери, які погоджені Німеччиною, Францією й Україною, передані Російській Федерації, але там ми не бачимо серйозної взаємодії й бажання з російського боку. Ось тут все, що потрібно сьогодні зробити країнам, які входять у нормандський формат, – це дуже сильно тиснути на Росію, щоб ми взяли цей план, ці кластери й закінчили війну на Донбасі», - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, російське видання «Коммерсантъ» 24 березня оприлюднило матеріал, де розкривається суть підготовленого німецько-французького проєкту «Ключові кластери з реалізації Мінських угод» із пропозиціями української та російської сторін щодо їхнього бачення врегулювання ситуації.

Радник з інформаційної політики української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявляв, що зміст документів мінського переговорного процесу щодо ключових кластерів з реалізації Мінських угод, які зараз обговорюються у ТКГ, не розкривається до моменту їх підписання на прохання Франції, Німеччини та ОБСЄ.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначав, що російські ЗМІ поширюють вигідну російській стороні версію подій у рамках переговорів щодо встановлення миру на сході України.