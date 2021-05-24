Арестович сказав, від чого залежить порядок денний переговорів лідерів України та РФ

Поки немає дати зустрічі Президента Володимира Зеленського з лідером РФ Володимиром Путіним, і порядок денний переговорів багато в чому залежить від зустрічі Путіна з Президентом США Джо Байденом.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

"На пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський сказав, що він працює над зустріччю з Путіним, йому вона потрібна для того, щоб інтенсифікувати мирний процес. І в Кремлі підтвердили посередньо, що так, така зустріч готується. Більш докладної інформації зараз, на жаль, немає, але сам факт підтвердження з боку Кремля — це вже значний прогрес", — сказав Арестович.

За його словами, зустріч лідерів України та Росії, а також її порядок денний також залежить від зустрічі Путіна з Байденом.

"Не забуваємо, що буде зустріч Байдена та Путіна, на якій теж буде вирішуватися, зокрема, українська повістка. Ця повістка узгоджується з Офісом Президента України дуже щільно зараз. Тобто не можна говорити, що американці там без нас хочуть домовитися. Ні, ми в дуже тісному зв'язку з американською адміністрацією, забезпечуємо наші національні інтереси. Можливо, зміниться щось після цього", — продовжив спікер української делегації в ТКГ.

Він відзначив, що на результати зустрічі Зеленського і Путіна впливатимуть багато факторів, але очікується, що будуть досягнуті домовленості в цілому щодо процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, а також стосовно обміну утримуваними особами, повноцінного відкриття КПВВ, припинення вогню тощо.

"Але я не хотів би давати надію. Адже вже сформувалася інша проблема, яка залишиться назавжди — росіяни витратили на створення так званих "ЛНР" і "ДНР" 8 років, мільярди доларів, втратили мільярди через санкції, тисячі життів. І вони навряд чи так просто відмовляться від цього інструменту", — наголосив Арестович.

Він нагадав, що головний політичний трек Кремля — змусити Київ вступити в прямі переговори з так званими "ЛНР" та "ДНР". У такому випадку Росія стає посередником, а не учасником конфлікту, і може вимагати зняття санкцій, тому що "ніби не порушувала міжнародне право".

"Але Захід теж не однорідний, на Заході теж є сили, які теж цього хочуть. І нам доводиться міцно відстоювати свої національні інтереси, це непросто. Поки, бачите, навіть позиціями колективного Заходу не виходить зрушити Путіна з позицій", — резюмував Арестович.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Зокрема, за словами Путіна, якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, то він запрошує його в Москву, а якщо обговорювати «проблеми Донбасу», то Путін запропонував робити це з "керівниками ДНР і ЛНР".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, Президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним лише після того, як переконається, що зустріч стосуватиметься війни на сході України та окупованого Криму.