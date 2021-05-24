Арестович сказав, від чого залежить порядок денний переговорів лідерів України та РФ

Арестович сказав, від чого залежить порядок денний переговорів лідерів України та РФ

Укрінформ
Поки немає дати зустрічі Президента Володимира Зеленського з лідером РФ Володимиром Путіним, і порядок денний переговорів багато в чому залежить від зустрічі Путіна з Президентом США Джо Байденом.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

"На пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський сказав, що він працює над зустріччю з Путіним, йому вона потрібна для того, щоб інтенсифікувати мирний процес. І в Кремлі підтвердили посередньо, що так, така зустріч готується. Більш докладної інформації зараз, на жаль, немає, але сам факт підтвердження з боку Кремля — це вже значний прогрес", — сказав Арестович.

Читайте також: Незаконне захоплення житла в ОРДЛО може посилити антиросійські санкції - Арестович

За його словами, зустріч лідерів України та Росії, а також її порядок денний також залежить від зустрічі Путіна з Байденом.

"Не забуваємо, що буде зустріч Байдена та Путіна, на якій теж буде вирішуватися, зокрема, українська повістка. Ця повістка узгоджується з Офісом Президента України дуже щільно зараз. Тобто не можна говорити, що американці там без нас хочуть домовитися. Ні, ми в дуже тісному зв'язку з американською адміністрацією, забезпечуємо наші національні інтереси. Можливо, зміниться щось після цього", — продовжив спікер української делегації в ТКГ.

Він відзначив, що на результати зустрічі Зеленського і Путіна впливатимуть багато факторів, але очікується, що будуть досягнуті домовленості в цілому щодо процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, а також стосовно обміну утримуваними особами, повноцінного відкриття КПВВ, припинення вогню тощо.

"Але я не хотів би давати надію. Адже вже сформувалася інша проблема, яка залишиться назавжди — росіяни витратили на створення так званих "ЛНР" і "ДНР" 8 років, мільярди доларів, втратили мільярди через санкції, тисячі життів. І вони навряд чи так просто відмовляться від цього інструменту", — наголосив Арестович.

Читайте також: Арестович застерігає, що заявлена ОРЛО згода про відкриття пунктів пропуску може зірватися

Він нагадав, що головний політичний трек Кремля — змусити Київ вступити в прямі переговори з так званими "ЛНР" та "ДНР". У такому випадку Росія стає посередником, а не учасником конфлікту, і може вимагати зняття санкцій, тому що "ніби не порушувала міжнародне право".

"Але Захід теж не однорідний, на Заході теж є сили, які теж цього хочуть. І нам доводиться міцно відстоювати свої національні інтереси, це непросто. Поки, бачите, навіть позиціями колективного Заходу не виходить зрушити Путіна з позицій", — резюмував Арестович.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Читайте також: Арестович: Вибори до Держдуми в ОРДЛО - підстава посилити санкції проти Росії

Зокрема, за словами Путіна, якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, то він запрошує його в Москву, а якщо обговорювати «проблеми Донбасу», то Путін запропонував робити це з "керівниками ДНР і ЛНР".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, Президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним лише після того, як переконається, що зустріч стосуватиметься війни на сході України та окупованого Криму.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-