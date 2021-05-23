Незаконне захоплення житла в ОРДЛО може посилити антиросійські санкції - Арестович

Намір окупаційних адміністрацій в ОРДЛО переводити порожню нерухомість в муніципальну власність може призвести до посилення антиросійських санкцій.

Про це, передає Укрінформ, заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, це питання вже порушувалося в економічній підгрупі ТКГ.

"Ми попереджаємо про міжнародні правові наслідки, які можуть стати наслідком. МЗС дуже активно працює. І Офіс президента вважає це одним із серйозних дестабілізуючих чинників, який разом з роздачею паспортів, рублевою зоною та іншим носять характеристики повзучої анексії", — сказав Арестович.

Він не виключив, що такі дії окупаційної влади в ОРДЛО можуть стати причиною посилення санкцій проти Росії або ж аргументом, який не дасть можливості зняти раніше введені санкції, впевнений спікер української делегації в ТКГ.

"Наші партнери повністю розуміють, про що йде мова. Термін "повзуча анексія" звучить все частіше. Думаю, на це вкажуть Путіну і на зустрічі з Байденом. І президент Зеленський підніме цю тему", — наголосив Арестович.

З його слів, Міністерство закордонних справ України зараз готує ряд заяв щодо цієї ситуації.

"Все це стане предметом розглядів в міжнародних судах, в міжнародних організаціях, ООН, ОБСЄ і так далі. Ну і, безумовно, двосторонніх відносин. Це аргумент, який погіршує позицію Росії в мирному врегулюванні. Це чітко дають розуміти ті ж Франція і Німеччина", — додав речник Української делегації в ТКГ.

Як повідомлялось, окупаційна влада "ДНР" розпочала у Донецьку опломбовувати та арештовувати порожні квартири, власники яких давно виїхали й не платять за комунальні послуги.