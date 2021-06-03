Євросоюз в ОБСЄ відкинув наратив РФ про нібито «внутрішній» конфлікт на сході України

Євросоюз відкидає російський наратив про нібито "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на сході України, оскільки РФ є стороною цього конфлікту та аж ніяк не "посередником".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 3 червня.

“Ми продовжуємо відкидати наратив Росії, у якому вона зображує себе посередником у "внутрішньоукраїнському конфлікті", перешкоджаючи тим самим змістовним дискусіям у Тристоронній контактній групі, а також у Нормандському форматі", - йдеться у заяві.

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У Євросоюзі вказали на те, що Мінський протокол "однозначно визначає, що Тристороння контактна група складається з представників України, Російської Федерації та ОБСЄ".

"У цьому плані спроби Росії легітимізувати так звані "народні республіки" на сході України не є конструктивними. Тому ми закликаємо Росію як сторону конфлікту взяти на себе відповідальність за її дії та добросовісно брати участь у дискусіях з виконання Мінських домовленостей", - зазначається у заяві.

У Євросоюзі також у черговий раз закликали Росію використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, з метою повного виконання Мінських домовленостей.

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити підживлення конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням, і ми залишаємось глибоко занепокоєними присутністю російських військової техніки та особового складу у районах, що контролюється підтриманими Росією збройними формуваннями. Тривалість санкцій Європейського Союзу проти Росії пов'язана з повним виконанням Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня країни ЄС – члени ООН оприлюднили заяву, у якій засуджуються спроби Росії поширити в ООН фальшивий наратив про Революцію гідності, а також її акти збройної агресії, які продовжують підривати суверенітет і територіальну цілісність України досі.

У заяві також зауважується, що після семи років конфлікту, спровокованого Росією, ситуація з безпекою на сході України продовжує залишатися важким тягарем для українського цивільного населення, що проживає в Донецьку і Луганську по обидва боки лінії зіткнення. Понад 13 000 людей убито під час збройного конфлікту на сході України, понад 30 000 отримали поранення, 3,4 млн осіб потребують гуманітарної допомоги, більш як 1,5 мільйона українців є внутрішньо переміщеними особами.