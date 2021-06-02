Країни ЄС засудили спроби Росії поширити в ООН фальшивий наратив про Майдан

Країни Європейського Союзу засудили спроби Росії поширити в ООН фальшивий наратив про Революцію гідності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

«Російська Федерація відповіла на законні сподівання українського народу неприйнятними актами збройної агресії, які продовжують підривати суверенітет і територіальну цілісність України досі, - ідеться в заяві країн ЄС – членів ООН, поширеній у середу після заходу, організованого в ООН Росією. - ЄС не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і продовжуватиме проводити тверду політику невизнання цього порушення міжнародного права».

Після семи років конфлікту, спровокованого Росією, зазначають автори заяви, ситуація з безпекою на сході України продовжує залишатися важким тягарем для українського цивільного населення, що проживає в Донецьку і Луганську по обидва боки лінії зіткнення. Понад 13 000 людей убито під час збройного конфлікту на Донбасі, понад 30 000 отримали поранення, 3,4 млн осіб потребують гуманітарної допомоги, більш як 1,5 мільйона українців є внутрішньо переміщеними особами, нагадують країни ЄС.

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Незважаючи на зусилля нормандського формату, Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ та її Спеціальної моніторингової місії, ознак прогресу не спостерігається, зазначають автори заяви. Нарощування Росією військової потужності в Криму і вздовж кордонів України у квітні без належного повідомлення супроводжується агресивною риторикою російського керівництва і не відповідає міжнародним зобов'язанням Росії, підвищує напруженість і підриває безпеку, ідеться в документі. ЄС нагадує, що в результаті цього конфлікту, коли було збито пасажирський літак рейсу MH17, загинули громадяни Євросоюзу, а також про резолюцію РБ ООН, у якій сказано, що винні у збиття літака мають бути притягнуті до відповідальності й постати перед судом.

Автори заяви вказують, що видача паспортів РФ для громадян України «суперечить духу і цілям Мінських угод і є черговим посяганням на суверенітет України з боку Росії».

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У заяві наголошується, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Країни ЄС закликають Російську Федерацію негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. А також закликають «сторони до конструктивної участі в нормандському форматі та Тристоронній контактній групі з метою забезпечення повного виконання Мінських угод і мирного врегулювання конфлікту».

У Нью-Йорку російське представництво при ООН організувало в середу неофіційний онлайн-захід із залученням членів Ради Безпеки під назвою «Обставини Майдану та наслідки для Донбасу». Колишні посадовці Микола Азаров, Олег Царьов, Володимир Олійник, які переховуються в Росії від українських правоохоронних органів, виступили як «свідки».