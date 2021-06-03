Російська агресія забрала життя 240 дітей — Україна в ОБСЄ

Внаслідок російської агресії на сході України загинули 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, а сотні отримали поранення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 3 червня.

"Відзначаючи 1 червня Міжнародний день захисту дітей, я б хотів звернути вашу увагу на той факт, що з початку російської агресії у 2014 році понад 240 українських дітей втратили життя, ще 56 дітей зникли безвісти, а сотні отримали поранення", - сказав він.

Український посол зазначив, що і зараз цивільна інфраструктура на підконтрольній уряду території вздовж лінії зіткнення залишається вразливою до збройних атак Росії: минулого тижня СММ підтвердила пошкодження житлових районів у Мар'їнці, Гранітному та Північному внаслідок обстрілів з підконтрольної окупантами території.

"Ми продовжуємо суворо засуджувати атаки Росії на цивільне населення. Вони мають бути зупинені. Натомість Росії слід зосередитись на виконанні своєї частини безпекових положень Мінських домовленостей", - заявив Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ також закликав РФ затвердити попередньо домовлений план щодо розмінування 19 районів, як і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій до окупованих Росією районів Донбасу з тим, щоб вони могли проводити там інформаційну роботу у школах про небезпеку мін та вибухових предметів.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 червня країни ЄС – члени ООН оприлюднили заяву, у якій засуджуються спроби Росії поширити в ООН фальшивий наратив про Революцію гідності, а також її акти збройної агресії, які продовжують підривати суверенітет і територіальну цілісність України досі.

У заяві також зауважується, що після семи років конфлікту, спровокованого Росією, ситуація з безпекою на сході України продовжує залишатися важким тягарем для українського цивільного населення, що проживає в Донецьку і Луганську по обидва боки лінії зіткнення. Понад 13 000 людей убито під час збройного конфлікту на сході України, понад 30 000 отримали поранення, 3,4 млн осіб потребують гуманітарної допомоги, більш як 1,5 мільйона українців є внутрішньо переміщеними особами.