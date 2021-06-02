Україна розповіла в ОБСЄ про обстріли окупантами цивільної інфраструктури

Місії України в ОБСЄ привернула увагу делегацій країн-учасниць до випадків обстрілів цивільної інфраструктури з боку російських збройних формувань, а також проведення ними заборонених інженерних робіт.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, це відбулося під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 2 червня.

Усі наведені Україною факти грубого порушення перемир’я відбулися протягом минулого тижня. У ході виступу українські дипломати також продемонстрували відповідні слайди з картами-схемами.

Так, 24 травня о 18.25-18.45 російські збройні формування здійснили два постріли з протитанкового ракетного комплексу по цивільній інфраструктурі у населеному пункті Північне, де з середини травня цього року діють гарантії безпеки для проведення ремонтно-технічних робіт по обидва боки контактної лінії.

"Ці дії мали на меті спровокувати Збройні Сили України на відкриття вогню у відповідь з тим, щоб потім обвинуватити українську сторону у порушенні режиму припинення вогню", - заявили в українській місії.

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Обстріли велись з околиць тимчасово окупованої Горлівки (шахти 6 та 7). Протитанкові керовані ракети влучили у гараж та житловий будинок. Маркування на залишках боєприпасів свідчить про те, що вони були виготовлені у Росії.

"Таким чином, це доводить пряму участь Російської Федерації у збройному конфлікті, який вона розв’язала та продовжує підживлювати та посилювати, постачаючи боєприпаси на окуповані території на сході України", - зазначили в місії України при ОБСЄ.

26 травня об 11.35 українська сторона зафіксувала дії бойовиків російських збройних формувань, що були спрямовані на облаштування нових позицій у напрямку до лінії зіткнення поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Молочний.

27 травня об 17.00 було виявлено інший випадок інженерних робіт на позиціях російських окупаційних військ поблищу тимчасово окупованого Голубівського.

28 травня о 18.25-18.30 цивільна інфраструктура населеного пункту Північне знову опинилася під загрозою через обстріл із застосуванням протитанкового ракетного комплексу з боку з тимчасово окупованої шахти імені Гагаріна. У цьому випадку протитанкова ракета впала біля шахти "Північна". Маркування на її залишках також вказує на російський слід.

30 травня ворог здійснив дистанційне мінування українських позицій поблизу Майорська протипіхотними мінами ПОМ-2 із застосуванням РПГ з боку тимчасово окупованих житлових районів поблизу шахт № 6 та 7 біля Горлівки.

Крім того, 29 травня російські окупаційні війська обстріляли з протитанкового ракетного комплексу цивільної інфраструктури в житловому районі н.п. Шуми. Як поінформували в делегацій України при ОБСЄ, на щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав.

Загалом протягом минулого тижня з 24 по 30 травня збройні формування РФ здійснили 56 обстрілів позицій Збройних Сил України поблизу 11 населених пунктів, у тому числі з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"У результаті цих актів збройної агресії з боку Росії 1 український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення", - повідомили українській місії.

Як раніше повідомляло агентство, від початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.