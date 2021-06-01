Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донеччині

Бойовики російських збройних формувань відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку безпілотника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованій частині Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №124/2021, опублікованому СММ ОБСЄ 31 травня.

"30 травня, перебуваючи орієнтовно за 1 км на південь від н. п. Новогригорівка (непідконтрольний урядові, 61 км на північний схід від Донецька) для здійснення оголошеного польоту безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії, спостерігачі чули 7 пострілів зі стрілецької зброї на відстані близько 0,8–1 км на північно-північний схід", - йдеться у звіті.

За оцінкою Місії, вогонь було відкрито в напрямку БПЛА, що пролітав над позиціями збройних формувань РФ "приблизно за 900 м на північний схід від місцеположення патруля".

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"Команда Місії приземлила БПЛА та залишила цей район. Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння)" – додали спостерігачі.

Крім того, як зазначається, команда Місії втратила 30 травня контроль над просторовим положенням БПЛА СММ малого радіуса дії поблизу Дачного на окупованій Луганщині. "Повернути БПЛА не вдалося. Команда Місії залишила цей район", - йдеться у звіті.

Фото: ОБСЄ