У зоні ООС – три порушення «тиші», біля Новгородського били з мінометів

У зоні ООС – три порушення «тиші», біля Новгородського били з мінометів

Укрінформ
З початку доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Неподалік Новгородського противник двічі обстрілював українські позиції. Під час першого обстрілу ворог застосовував міномети 82-го калібру. Під час другого – станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

В районі Пісків окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

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Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

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