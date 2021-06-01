У зоні ООС – три порушення «тиші», біля Новгородського били з мінометів

З початку доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Неподалік Новгородського противник двічі обстрілював українські позиції. Під час першого обстрілу ворог застосовував міномети 82-го калібру. Під час другого – станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

В районі Пісків окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.