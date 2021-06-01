Росія у травні завезла в ОРДЛО артилерійське і стрілецьке озброєння - розвідка Міноборони

Командування російських окупаційний військ протягом травня завезло на неконтрольовані частини Донецької та Луганської областей нові партії озброєння та боєприпасів.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Протягом травня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях були завезені нові партії озброєння — зокрема артилерійське та стрілецьке — та боєприпаси російського виробництва. Водночас під керівництвом військових інструкторів ЗС РФ проводилась підготовка найманців для комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських та саперних підрозділів», - повідомила речниця.

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Крім того, за словами Сальнік, окупанти здійснювали мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами російського виробництва, які заборонені міжнародними Конвенціями, зокрема зразками, у яких відсутня функція самоліквідації. Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення.

Як повідомлялось раніше, минулої доби в районі операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України не було.