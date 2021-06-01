Росія у травні завезла в ОРДЛО артилерійське і стрілецьке озброєння - розвідка Міноборони
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
«Протягом травня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях були завезені нові партії озброєння — зокрема артилерійське та стрілецьке — та боєприпаси російського виробництва. Водночас під керівництвом військових інструкторів ЗС РФ проводилась підготовка найманців для комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських та саперних підрозділів», - повідомила речниця.
Крім того, за словами Сальнік, окупанти здійснювали мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами російського виробництва, які заборонені міжнародними Конвенціями, зокрема зразками, у яких відсутня функція самоліквідації. Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення.
Як повідомлялось раніше, минулої доби в районі операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України не було.