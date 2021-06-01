Окупанти 27 разів за тиждень глушили безпілотники ОБСЄ на сході України

Російсько-окупаційні війська перешкоджають польотам БПЛА СММ ОБСЄ поблизу лінії розмежування. За минулий тиждень з 54 польотів, здійснених БПЛА Місії, 27 зазнали перешкод ворожих РЕБ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Відповідно до звітів СММ ОБСЄ, Місія продовжує фіксувати факти перешкоджання роботі патрулів та БПЛА СММ під час їх планових польотів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, за минулий тиждень, із 54 польотів, здійснених БПЛА Місії, 27 зазнали перешкод РЕБ», - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що 30 травня о 13:11, в населеному пункті Веселогорівка Луганської області в результаті перешкод РЕП, спричинених застосуванням окупантами станцій радіоелектронної боротьби російського виробництва, було втрачено БПЛА СММ ОБСЄ малого радіуса дії.

З огляду на збільшення кількості випадків перешкоджання діяльності Місії, зокрема радіоелектронного впливу на літальні апарати Місії (придушення або перехоплення сигналу управління БПЛА) з боку збройних формувань РФ в ОРДЛО, Українською стороною було проведено низку відповідних заходів з розслідування подібних фактів і виявлення місць розташування джерел радіоелектронного впливу окупантів. В результаті розслідування вказаних інцидентів тільки в період з 27.05 по 30.05.2021 року виявлено 14 фактів створення загороджувальних перешкод (глушіння сигналу управління і телеметрії БПЛА) за допомогою засобів радіоелектронного придушення, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. При цьому, радіус дії комплексів РЕП, що є в розпорядженні ЗФ РФ становить до 90 км.

Як зазначається, всього, відповідно до звітів СММ ОБСЄ протягом квітня 2021 року, Місією зафіксовано 396 випадків глушіння польотів БПЛА СММ, в тому числі над непідконтрольною територією близько 300.

В пресслужбі також відзначили, що з середини березня поточного року окупанти активно здійснюють глушіння польотів БПЛА над підконтрольною уряду України територією. На даний час зафіксовано понад 100 таких випадків.

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Метою дій збройних формувань РФ по перешкоджанню польотів БПЛА СММ ОБСЄ саме над підконтрольною Уряду України територією є дискредитація Збройних сил України. Про це свідчить той факт, що значна частина випадків глушіння припадає на район Бахмут – Костянтинівка – Степанівка, а об'єктом впливу засобів РЕП є БПЛА дальнього радіуса дії S-100, злітний майданчик якого знаходиться в цьому районі.

Слід зазначити, що саме БПЛА S-100 є чи не єдиним засобом спостереження за неконтрольованою ділянкою кордону України з РФ, у зв'язку з чим Українська сторона вкрай зацікавлена в безперешкодному здійсненні польотів БПЛА цього типу.

ЗСУ на практиці гарантують СММ безперешкодний доступ до всіх об'єктів та районів на підконтрольній території у той час, як з боку окупаційних адміністрацій чиниться системний тиск на патрулі Місії та обмежуються їх можливості у виконанні Мандату.

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У штабі також повідомили, що за оцінкою Української сторони СЦКК понад 95% усіх випадків перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ припадає на тимчасово окуповані території. Це прямо свідчить про бажання окупантів продовжувати деструктивну діяльність, перекладаючи відповідальність за власні злочинні дії на ЗСУ.

Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ по всій Україні. Усі підписанти Мінських угод погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.

Однак окупаційні війська системно продовжують порушувати угоди та своїми діями намагаються максимально нівелювати роль СММ ОБСЄ в Україні, як основного інструменту моніторингу.

Українська сторона СЦКК постійно інформує СММ ОБСЄ про порушення з боку окупантів та всіляко сприяє Місії у виконанні Мандату.

У фокусі особливої уваги української сторони є безперешкодне виконання завдань моніторингу ситуації СММ ОБСЄ усіма наявними силами та засобами.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в штабі ООС повідомили, що російські окупаційні війська за допомогою станцій РЕБ російського виробництва типу Р-330 "Житєль" перешкоджають роботі безпілотників СММ дальнього радіуса дії, які заважають Кремлю вільно постачати збройним формуванням РФ в ОРДЛО озброєння та військову техніку.