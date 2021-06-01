Доба у зоні ООС: російські найманці 10 разів зривали «тишу»

Минулої доби в районі операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ООС у Фейсбуці.

«Протягом минулої доби, 31 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, з яких 8 – обстрілів позицій українських військових, одне дистанційне мінування та один проліт ворожого БПЛА типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування», - йдеться в повідомленні.

Так, за даними штабу, поблизу Водяного окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем, а біля населеного пункту Шуми – з мінометів 82-го калібру.

В районі населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів по позиціях українських бійців.

Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку українських позицій автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська двічі – ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

У районі селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Зайцеве російські найманці здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. «БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ», - підкреслюється в повідомленні.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, запевнили в штабі.

Станом на 7 годину ранку 1 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. «Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями», - зазначається в повідомленні.