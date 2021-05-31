СБУ провела антитерористичні навчання на стратегічному об'єкті Авдіївки

Служба безпеки України провела дводенні антитерористичні тактико-спеціальні навчання в районі ООС. Заключна фаза тренувань пройшла в прифронтовій Авдіївці.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

Тренування відбувалися на головному стратегічному об`єкті міста в умовах, максимально наближених до реальних. Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Головною метою навчальних заходів стала перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах імовірної диверсійної та терористичної загроз.

СБУ провела дводенні антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення / Фото: СБУ

Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації «диверсантів», які за легендою навчань планували здійснити диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі та втекти з міста.

Силовики провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів із виявлення та знешкодження умовних злочинців. Завдяки злагодженим діям усіх підрозділів навчань, умовні злочинці були своєчасно виявлені й затримані, наслідки їх підривної діяльності - нейтралізовано.

Керівництво Штабу Антитерористичного центру СБУ детально проаналізувало кожну фазу спецоперації, відзначивши ефективність задіяних сил і засобів. Також представникам задіяних суб`єктів боротьби із тероризмом були надані додаткові рекомендації щодо підвищення рівня готовності із протидії терористичним загрозам.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України провела у столичній підземці планові антитерористичні навчання.