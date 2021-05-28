СБУ провела антитерористичні навчання у столичній підземці

Служба безпеки України провела у столиці планові антитерористичні навчання.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба КМДА.

"За легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили "заручників" у вагоні метро. Тренування відбулись в умовах, що максимально наближені до реальних", - йдеться у повідомленні.

Спочатку залучені до навчань сили ДСНС та Київської аварійно-рятувальної служби провели ліквідацію пожежі та евакуювали постраждалих від вибуху.

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Потім працівники КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" КМДА і Товариства Червоного Хреста України здійснили сепарацію постраждалих різних форм тяжкості, надали їм екстрену медичну допомогу.

Під час силової фази тренувань спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України звільнили "заручників" із вагона метро і затримали "терористів".

"Основна мета навчань – вдосконалення навичок переговорного процесу, затримання злочинців, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації та евакуація постраждалих в екстремальних умовах. Усі суб’єкти боротьби з тероризмом впоралися із поставленими їм завданнями під час проведення антитерористичної операції на об’єкті єдиної транспортної системи", – резюмував дублер керівника Координаційної групи Антитерористичного центру при ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київській області полковник Євгеній Айдемський.

У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади, Товариства Червоного Хреста України.

Зазначається, що із початку року на спецлінію 102 ГУ Нацполіції у м. Києві надійшло 5 завідомо неправдивих повідомлень про мінування станцій КП "Київський метрополітен". Зареєстровано 15 кримінальних проваджень за ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності), у тому числі щодо фактів, які були у 2020 році.

Наразі у 6 кримінальних провадженнях зловмисникам повідомлено про підозру, обвинувальні акти направлено до суду.

Як повідомлялося, у Києві Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання на об'єктах метрополітену.