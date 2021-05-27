Перевірка документів та обмеження руху: у метро Києва проведуть антитерористичні навчання

У Києві Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання на об'єктах метрополітену.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«В ніч з 27 на 28 травня Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області за організаційної підтримки Штабу АТЦ СБУ проведе у столиці планові антитерористичні навчання», - ідеться в повідомленні.

Тренування пройдуть у нічний час у Шевченківському районі на кількох об’єктах КП «Київський метрополітен» за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

«Закликаємо гостей і жителів столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства», - сказано в повідомленні.

Також громадян просять дотримуватися правил особистої безпеки та у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером «гарячої лінії» ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (044) 253-06-71, або телефонувати на лінію 102.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня на Херсонщині СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в умовах, максимально наближених до реальних.

Фото: Офіційний портал Києва