Одразу випробували біля метро: столичні рятувальники отримали техніку для дезінфекції

Київські рятувальники отримали апарат високого тиску Kärcher для дезінфекції місць громадського користування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» отримали високоякісну техніку для дезінфекції місць громадського користування – апарат високого тиску Kärcher.

Техніку, яку передала благодійна організація «Ліга банків України», одразу випробували на санітарній обробці підземного переходу біля станції метро «Дорогожичі».

«Від самого початку карантину КАРС активно займається санітарною обробкою місць громадського користування. Попри те, що рівень захворюваності киян на COVID-19 в останні дні зменшився, ми продовжимо проводити санобробки вже новим обладнанням», - ідеться в повідомленні.

Ця модель дозволяє проводити безліч різних процедур, але найпріоритетнішою функцією Kärcher є можливість швидко та дуже якісно провести дезінфекцію, заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Столичні рятувальники отримали апарат високого тиску Kärcher / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Апарат високого тиску з підігрівом води HDS змонтований на автомобільному причепі, тож максимально зручний при виконанні робіт на комунальних і промислових підприємствах. Режим eco-efficiency зменшує експлуатаційні витрати і сприяє охороні навколишнього середовища.

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Прилад незалежний від електромережі та водопроводу. 500-літровий бак для води і 100-літровий для дизельного палива гарантують тривалу (до 30 хвилин), продуктивну роботу. Оснащений апарат дизельним двигуном Yanmar (19 кВт).