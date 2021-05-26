СБУ викрила схему виведення 42 мільйонів у «тінь»

Служба безпеки України у Вінниці викрила і задокументувала масштабну схему виведення коштів «у тінь» і за кордон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку власник однієї з торговельних мереж побутової техніки. За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинного законодавства, зараховували гроші від покупок продукції у магазинах на рахунки кількох «кишенькових» громадських організацій. Потім ділки легалізовували їх через декілька десятків підконтрольних ФОПів.

«Надалі кошти переводили у готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними трансакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції проводились з ухиленням від сплати податків», - ідеться в повідомленні.

За висновками Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 млн грн.

Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили майже 60 печаток ФОПів, чорнову бухгалтерію, банківські картки, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

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Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків задіяних структур і відшкодування збитків державі.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня СБУ викрила схему виведення «у тінь» понад 30 млн грн бюджетних коштів, організовану керівництвом провідного виробника сільськогосподарської продукції на Сумщині.

Фото: СБУ