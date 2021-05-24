СБУ викрила осіб, які продавали засоби для «прослушки» та відеонагляду

Кіберфахівці СБУ заблокували схему несанкціонованого збуту спеціальної техніки для негласного отримання інформації, що використовується підрозділами правоохоронних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів, зокрема прихованого аудіо- та відеозапису.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що оборудку організувало керівництво комерційної структури у Запоріжжі. Ділки мали офіційну ліцензію на продаж спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (СТЗ) виключно державним структурам.

Втім, всупереч закону, зловмисники налагодили систематичну реалізацію спецзасобів приватним особам. Замовники отримували можливість незаконно проводити негласний аудіо- та відеоконтроль за українцями.

Під час обшуку правоохоронці отримали зразки спецтехніки, яку зловмисники незаконно реалізовували «клієнтам» через поштові канали зв’язку. За результатами проведених судових експертиз з’ясовано, що незаконно збуті зловмисниками предмети є СТЗ.

Співробітники СБУ виявили та вилучили в офісі підприємства: зразки спецтехніки; бухгалтерські документи; технічну документацію; електронне листування із замовниками.

Наразі директору, заступнику директора та працівнику підприємства-ліцензіата, який відповідав за виготовлення СТЗ і документації до них, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ