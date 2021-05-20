Антитерористичні навчання на Херсонщині – перевіряли блокпости і шукали диверсантів

На Херсонщині пройшли антитерористичні навчання правоохоронців за участі Нацгвардії, поліції, СБУ, ЗСУ і інших силових відомств.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Національної гвардії.

«Сьогодні на Херсонщині пройшли планові антитерористичні навчання організовані Координаційною групою Антитерористичного центру при місцевому управлінні Служби безпеки України. До них було залучено особовий склад військової частини 3056, Нацполіцію, ЗСУ та інші силові відомства», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для встановлення осіб, які можуть умовно здійснити диверсійну та терористичну діяльність, а також з метою виявлення підозрілих предметів, нацгвардійці здійснювали ізоляційно-обмежувальні заходи на мобільних блокпостах в районі Каховської ГЕС, а також патрулювали прилеглу територію.

Як уточнюється, правоохоронці перевіряли документи та оглядали особисті речі громадян, які пересувалися районом проведення навчань, а також тимчасово зупиняли рух транспорту на прилеглих автошляхах.

Як повідомлялося, 17 травня координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Вінницькій області за участю працівників НГУ, Нацполіції, ДСНС і ДПСУ та інших відомств провела планові антитерористичні навчання.

Фото: Нацгвардія