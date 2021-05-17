У Вінниці пройшли антитерористичні навчання

Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Вінницькій області за участю працівників НГУ, Нацполіції, ДСНС і ДПСУ та інших відомств провела планові антитерористичні навчання.

Про це інформує пресслужба Національної гвардії України, передає Укрінформ.

«У тренуваннях брали участь військовослужбовці військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії, регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, підрозділи Держприкордонслужби, Військової служби правопорядку, Патрульної поліції, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування», - йдеться у повідомленні.

Заходи проводились в обласному центрі та прилеглих районах, залучено було близько 1000 осіб особового складу та 100 одиниць спецтехніки.

«За легендою тренувань, група умовних «терористів» прибула на територію міста для вчинення диверсійно-терористичних дій на об’єктах підвищеної небезпеки. Підрозділи боротьби з тероризмом відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення та локалізацію зловмисників, звільнення заручників та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій», - зазначається у повідомленні.

Як уточнюють у НГУ, головною метою заходу було підвищення рівня міжвідомчої взаємодії та готовності до протидії можливим диверсійним і терористичним загрозами.

За підсумками тренувань, представники Антитерористичного Центру при СБУ провели ретельний аналіз кожного з етапів навчальної спецоперації і надали її учасникам практичні рекомендації щодо підвищення ефективності антитерористичної боротьби.

Читайте також: В Естонії стартують багатонаціональні військові навчання Spring Storm

Як повідомлялося, 14 травня у Херсоні, за координації СБУ та Представництва Президента України в АР Крим, відбувся оперативно-штабний збір, присвячений безпековій ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Фото: ngu.gov.ua