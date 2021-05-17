В Естонії стартують багатонаціональні військові навчання Spring Storm

В Естонії в понеділок починаються тритижневі багатонаціональні навчання Сил оборони Kevadtorm (Spring Storm, "Весняний шторм"), в яких візьмуть участь військові ще 7 країн НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

У навчаннях, які триватимуть до 5 червня, візьмуть участь військово-повітряні, морські та сухопутні сили. Основна частина навчань пройде в Центральній і Північній Естонії. В цілому в маневрах буде задіяно близько 7 тисяч військовослужбовців Естонії, США, Латвії, Польщі, Італії, Франції, Данії та Великої Британії, а також сотні одиниць техніки.

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В ході навчань сили оборони перевірять взаємодію підрозділів та їхню боєготовність.

Фото: rus.err.ee