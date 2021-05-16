Азербайджан розпочав масштабні військові навчання

Збройні сили Азербайджану розпочали військові навчання за участі 15 тисяч військових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт міноборони Азербайджану

У навчаннях, котрі відбудуться під керівництвом міністра оборони, візьмуть участь до 15 тисяч військовослужбовців, до 300 танків та іншої бронетехніки, до 400 ракет та артилерійських систем різного калібру, ракетних систем залпового вогню, мінометів та протиракетних систем.

У ході навчань основна увага буде зосереджена на контролі над військами, приведенні їх до стану бойової готовності та перегрупуванні з урахуванням бойового досвіду, накопиченого під час "Вітчизняної війни" (конфлікту у Нагірному Карабасі - ред.), а також на поліпшенні бойової координації та взаємодії між армійським корпусом, ракетними та артилерійськими військами, авіацією та загонами спецпризначення.

Під час навчань, що триватимуть до 20 травня, військові також виконуватимуть завдання щодо запобігання провокаціям незаконних збройних формувань та проведення контроперацій з "винищення терористів".

Учора Високий представник ЄС Жозеп Боррель висловив занепокоєння зростанням напруги на кордоні між Вірменією та Азербайджаном та закликав обидві сторони до стриманості, деескалації та вирішення всіх проблем двосторонніх відносин за столом перемовин.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року почали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

10 листопада голова уряду Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Відповідно до угоди, сторони конфлікту мали залишатися на займаних позиціях, а до регіону вводилися російські «миротворці».

Наразі процес врегулювання та переговори на політичному рівні ускладняються різним трактуванням сторонами досягнутих домовленостей та суперечностями навколо того, де саме проходить кордон між Вірменією та Азербайджаном.

Фото: AA