ЄС закликає Вірменію та Азербайджан до деескалації на кордоні

Високий представник ЄС Жозеп Боррель висловив занепокоєння зростанням напруги на кордоні між Вірменією і Азербайджаном та закликав обидві сторони до стриманості, деескалації та вирішення всіх проблем двосторонніх відносин за столом переговорів.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Європейський Союз уважно стежить за тривожним розвитком подій вздовж кордону між Вірменією і Азербайджаном. Від мого імені генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно у четвер мав розмову з міністром закордонних справ Вірменії Арою Айвазяном і в п’ятницю - з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим, із закликом до обох сторін продемонструвати стриманість та здійснити деескалацію ситуації. Спеціальний представник ЄС Тойво Клаар (Toivo Klaar) також увійшов у контакт з Головуванням ОБСЄ», - йдеться у документі.

Як наголосив Високий представник ЄС, делімітація кордону та його демаркація мають вирішуватися шляхом переговорів, з урахуванням інтересів безпеки місцевого населення.

«Ми вітаємо триваючі контакти на технічному рівні між двома сторонами. ЄС продовжує підтримувати широке врегулювання конфлікту та закликає обидві сторони до мирних рішень для збереження стабільності в цьому регіоні» - додав Боррель.

Вже у суботу МЗС Вірменії оприлюднив коментар, у якому наголошується, що «азербайджанська сторона вдерлася на суверенну територію Вірменії».

«Ми високо цінуємо заклики наших міжнародних партнерів до Азербайджану про негайне виведення збройних підрозділів з території Вірменії. МЗС Вірменії сподівається, що азербайджанська сторона дослухається цих закликів і не піде на подальше напруження ситуації. Республіка Вірменія рішуче налаштована здійснити всі заходи для забезпечення власної територіальної цілісності, про що поінформувала наших партнерів на різних майданчиках», - наголосила речниця МЗС Вірменії.

У свою чергу, в інформації МЗС Азербайджану за підсумками обговорення ситуації на кордоні з Вірменією з представниками ЄС, наголошується, що Азербайджан підтверджує зобов’язання щодо зниження напруги в регіоні.

«Сторони (ЄС і Азербайджан – ред.) підкреслили важливість розв’язання такої напруги політичними та дипломатичними засобами», - йдеться у інформації азербайджанського МЗС.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Відповідно до домовленості, сторони конфлікту мали залишатися на займаних позиціях, а в регіон вводилися російські «миротворці».

Наразі процес врегулювання та переговори на політичному рівні ускладняються різним трактуванням сторонами досягнутих домовленостей та суперечностями навколо того, де саме проходить кордон між Вірменією і Азербайджаном.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija