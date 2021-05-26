Генсекретарка ОБСЄ вважає «Мінськ» і «Норманді» єдиним способом врегулювання на сході України
Про це вона сказала на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції в Києві за підсумками переговорів, передає кореспондент Укрінформу.
“Я хотіла б також зазначити від імені ОБСЄ, що під час головування Швеції в цій організації ми будемо підтримувати всі зусилля щодо вирішення конфлікту на основі Мінського процесу, а також будемо підтримувати Нормандський процес. Звичайно, це єдиний спосіб вирішення цього конфлікту”, - сказала Шмід.
Вона запевнила, що ОБСЄ документує інциденти, які стаються в окупованому Криму. Крім того, генеральна секретарка переконана, що потрібно розширювати можливості Спеціальної моніторингової місії та більше працювати з розмінуванням.
Шмід звернула увагу, що робота СММ ОБСЄ високо оцінюється Україною, однак вона додала, що ця місія стикається і з обмеженнями доступу до територій.
Як повідомляв Укрінформ, генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Шмід здійснює візит до України, під час якого вона планує упродовж 26-30 травня зустрітися з високопосадовцями та відвідати зону проведення ООС.
Фото: Twitter