Генеральна секретарка ОБСЄ відвідає зону ООС

Генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Шмід цього тижня здійснить візит до України, під час якого зустрінеться з високопосадовцями та відвідає зону проведення операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Згідно з програмою візиту, під час перебування в Україні генсек ОБСЄ планує провести переговори, зокрема, з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Основна тема переговорів – криза в Україні та навколо неї, а також шляхи посилення співпраці між ОБСЄ та Україною", - зазначається у повідомленні.

Шмід також зустрінеться з персоналом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Крім того, заплановані зустрічі генерального секретаря ОБСЄ з представниками міжнародних гуманітарних організацій, громадянського суспільства та молодіжними активістами.

"Вона (Шмід – ред.) також планує відвідати Схід України, щоб на власні очі побачити ситуацію в районах, які постраждали від конфлікту, та роботу, яку здійснюють СММ та координатор проєктів ОБСЄ в Україні на місцях", - повідомили в ОБСЄ.

Як повідомлялося, генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гельга Шмід під час Берлінської безпекової конференції анонсувала свій візит в Україну.

Шмід є генеральною секретаркою Організації з безпеки і співробітництва в Європі з грудня 2020 року.

Фото: Twitter