Затвердили нового генсека і керівництво інституцій ОБСЄ

Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ у п’ятницю консенсусним рішенням затвердила нового генерального секретаря та керівників трьох інститутів Організації.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Схвалення міністрами пакету кадрових призначень, раніше погодженого послами країн-учасниць, відбувалося під час закритого для преси засідання у режимі відеоконференції. Очікується, що про це офіційно оголосить Діючий голова ОБСЄ Еді Рама під час прес-конференції після завершення Міністерської ради.

Далі буде...