Новим генсеком ОБСЄ стане Гельга Шмід

Новим генсеком ОБСЄ стане Гельга Шмід

Укрінформ
Рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердить керівництво Організації, зокрема новим генеральним секретарем ОБСЄ стане німкеня Гельга Шмід.

Про це заявив діючий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама під час відкриття 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі у четвер, 3 грудня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я радий, тому що на під час цієї Ради міністрів ми затвердимо нових керівників. Генеральний секретар – Гельга Шмід, директор БДІПЛ - Маттео Мекаччі, представник з питань свободи ЗМІ – Тереза Рібейро, верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин - Кайрат Абдрахманов. Я повністю впевнений у їх професійності та спроможностях", - заявив він.

Рама закликав країни-учасниці ОБСЄ допомагати новим представникам керівництва Організації у виконанні їх мандата у наступні три роки.

Читайте також: Глави МЗС країн ОБСЄ вперше проводять зустріч онлайн

Окремо він повідомив про те, що у наступному році в ОБСЄ головуватиме Швеція, а у 2022 році – Польща. Рама висловив впевненість, що "з таким лідерським керівництвом ми зможемо прокласти новий шлях для Організації і вона зможе потужно працювати у такому мінливому світі".

Як повідомлялося, раніше австрійська газета Die Presse з посиланням на джерела в ОБСЄ писала, що посли 57 країн-учасниць ОБСЄ 1 грудня ввечері погодили запропонований Албанським головуванням в ОБСЄ пакет кадрових призначень на керівні посади: генсека, директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини, верховного комісара з питань національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ, - які залишаються вакантними з 18 липня. Коли закінчився термін повноважень попередніх чотирьох топпосадовців ОБСЄ, країни-учасниці не змогли досягти консенсусу щодо їх перепризначення на другий трирічний термін.

Читайте також: Генсеком ОБСЄ вперше може стати жінка - ЗМІ

Зокрема, як інформувало видання, було погоджено, що кар'єрний дипломат з Німеччини Гельга Шмід, яка з 2016 року обіймає посаду генерального секретаря Європейської служби зовнішніх відносин, стане новим генсеком ОБСЄ - і одночасно першою жінкою на цій посаді.

Представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ буде чинний державний секретар Міністерства закордонних справ Португалії Тереза Рібейро, а директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) - італійський ексдепутат Маттео Мекаччі, який очолює неурядову організацію "International Campaign for Tibet“.

Посада верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин відійде колишньому міністру закордонних справ Казахстану Кайрату Абдрахманову, який зараз є послом РК у Швеції.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-