Новим генсеком ОБСЄ стане Гельга Шмід

Рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердить керівництво Організації, зокрема новим генеральним секретарем ОБСЄ стане німкеня Гельга Шмід.

Про це заявив діючий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама під час відкриття 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі у четвер, 3 грудня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я радий, тому що на під час цієї Ради міністрів ми затвердимо нових керівників. Генеральний секретар – Гельга Шмід, директор БДІПЛ - Маттео Мекаччі, представник з питань свободи ЗМІ – Тереза Рібейро, верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин - Кайрат Абдрахманов. Я повністю впевнений у їх професійності та спроможностях", - заявив він.

Рама закликав країни-учасниці ОБСЄ допомагати новим представникам керівництва Організації у виконанні їх мандата у наступні три роки.

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Окремо він повідомив про те, що у наступному році в ОБСЄ головуватиме Швеція, а у 2022 році – Польща. Рама висловив впевненість, що "з таким лідерським керівництвом ми зможемо прокласти новий шлях для Організації і вона зможе потужно працювати у такому мінливому світі".

Як повідомлялося, раніше австрійська газета Die Presse з посиланням на джерела в ОБСЄ писала, що посли 57 країн-учасниць ОБСЄ 1 грудня ввечері погодили запропонований Албанським головуванням в ОБСЄ пакет кадрових призначень на керівні посади: генсека, директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини, верховного комісара з питань національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ, - які залишаються вакантними з 18 липня. Коли закінчився термін повноважень попередніх чотирьох топпосадовців ОБСЄ, країни-учасниці не змогли досягти консенсусу щодо їх перепризначення на другий трирічний термін.

Зокрема, як інформувало видання, було погоджено, що кар'єрний дипломат з Німеччини Гельга Шмід, яка з 2016 року обіймає посаду генерального секретаря Європейської служби зовнішніх відносин, стане новим генсеком ОБСЄ - і одночасно першою жінкою на цій посаді.

Представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ буде чинний державний секретар Міністерства закордонних справ Португалії Тереза Рібейро, а директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) - італійський ексдепутат Маттео Мекаччі, який очолює неурядову організацію "International Campaign for Tibet“.

Посада верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин відійде колишньому міністру закордонних справ Казахстану Кайрату Абдрахманову, який зараз є послом РК у Швеції.