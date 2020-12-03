Глави МЗС країн ОБСЄ вперше проводять зустріч онлайн

У четвер, 3 грудня, розпочалася 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться з допомогою відеоконференції.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Раніше планувалося, що 27-а Міністерська рада пройде у Тирані – столиці Албанії, яка головує в ОБСЄ у 2020 році.

Участь у головній події Албанського головування беруть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україна представлена міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Під час онлайн-зустрічі, яка проходитиме два дні з використанням платформи Zoom, міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Очікується, що тема російської агресії проти України буде однієї з головних тем зустрічі.

Крім того, планується затвердження генерального секретаря та керівників трьох інституцій Організації – директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), верховного комісара з питань національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ.

У перший день заходу відбудуться виступи чинного голови ОБСЄ, президента Парламентської Асамблеї та звіт секретаріату. Потім розпочнуться виступи національних делегацій, які продовжаться 4 грудня. Після цього очікується ухвалення документів та віртуальна пресконференція.

Як відомо, Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ – центральний директивний та керівний орган Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Вона є підсумковим заходом ОБСЄ високого рівня, який має на меті здійснити огляд діяльності Організації за рік та визначити стратегічні орієнтири на наступний рік.