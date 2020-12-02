Генсеком ОБСЄ вперше може стати жінка - ЗМІ

Посли країн-учасниць ОБСЄ погодили низку кадрових призначень на керівні посади в Організації, зокрема новим генеральним секретарем ОБСЄ стане німкеня Гельга Шмід.

Про це повідомляє австрійська газета Die Presse з посиланням на джерела в ОБСЄ, передає кореспондент Укрінформу.

За інформацією видання, посли 57 країн-учасниць ОБСЄ 1 грудня ввечері погодили запропонований Албанським головуванням в ОБСЄ пакет кадрових призначень на керівні посади: генсека, директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини, верховного комісара з питань національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ, - які залишаються вакантними з 18 липня. Коли закінчився термін повноважень попередніх чотирьох топпосадовців ОБСЄ, країни-учасниці не змогли досягти консенсусу щодо їх перепризначення на другий трирічний термін.

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Зокрема, як пише видання, погоджено, що кар'єрний дипломат з Німеччини Гельга Шмід, яка з 2016 року обіймає посаду генерального секретаря Європейської служби зовнішніх відносин, стане новим генсеком ОБСЄ - і одночасно першою жінкою на цій посаді.

Представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ може стати чинний державний секретар міністерства закордонних справ Португалії Тереза ​​Рібейро, а директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) - італійський ексдепутат Маттео Мекаччі, який очолює неурядову організацію "International Campaign for Tibet“.

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Посада верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин має відійти колишньому міністру закордонних справ Казахстану Кайрату Абдрахманову, який зараз є послом РК у Швеції.

Водночас газета, посилаючись на дипломатів в ОБСЄ, повідомляє, що рішення щодо погодження пакету кадрових призначень мало не зірвала Угорщина через напруження у відносинах з Україною, які виникли в останні дні. Однак ближче до вечора 1 грудня суперечку вдалося владнати, і в угорської сторони більше не було заперечень.

Зазначається, що офіційне рішення щодо цих призначень прийме Рада міністрів ОБСЄ, яка проходитиме 3-4 грудня у форматі відеоконференції. У разі затвердження усі четверо топчиновників ОБСЄ зможуть стати до роботи вже цього місяця.