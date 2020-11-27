Міністерська рада ОБСЄ вперше відбудеться у віртуальному форматі

Через пандемію COVID-19 Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ 3-4 грудня відбудеться у форматі телеконференції.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на відповідну заяву Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

"27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) відбудеться онлайн 3 та 4 грудня 2020 року. Через обмеження, спричинені пандемією COVID-19, вперше Рада міністрів проводитись за допомогою телеконференції", - повідомили ОБСЄ.

Раніше планувалося, що 27-а Міністерська рада пройде у Тирані – столиці Албанії, яка головує в ОБСЄ у 2020 році.

У перший день заходу відбудуться виступи Чинного голови ОБСЄ, президента Парламентської Асамблеї та звіт секретаріату ОБСЄ. Потім розпочнуться виступи національних делегацій, які продовжаться 4 грудня. Після цього очікується прийняття документів та віртуальна пресконференція.

Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ – центральний директивний та керівний орган Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Під час головної події року ОБСЄ делегації держав-учасниць підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.