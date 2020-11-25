Упродовж тижня окупанти 20 разів порушили перемир’я – Україна в ОБСЄ

За період з 16 по 22 листопада російські збройні формування на Донбасі здійснили 22 збройні провокації, у результаті яких один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це поінформувала делегації країн-учасниць ОБСЄ українська місія під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 25 листопада.

"Ситуація на Донбасі залишається нестабільною, оскільки збройні формування Російської Федерації не дотримуються режиму повного та всеосяжного припинення вогню. У період з 16 по 22 листопада російські збройні формування здійснили 20 збройних провокацій, включаючи три випадки ведення прицільного вогню, поблизу 10 населених пунктів у Донецькій області", - заявили в делегацій України при ОБСЄ.

Вогонь по позиціях Збройних Сил України вівся з використанням гранатометів ГП-25, РПГ-7, АГС-17, СПГ-9 та стрілецької зброї. Крім того, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, пов'язаних з проведенням збройними формуваннями РФ дистанційного мінування протипіхотними осколковими мінами "ПОМ-2" з використанням переносного комплекту мінування "ПКМ-1" (біля Водяного), а також снайперський вогонь у районі Мар’їнки.

"У результаті цих збройних провокацій та прицільного вогню 19 листопада було поранено одного українського військовослужбовця, а 24 листопада один український воїн загинув від снайперського вогню поблизу Авдіївки", - заявили в українській місії.

Про окремі випадки порушень домовленостей з боку збройних формувань РФ делегації країн-учасниць ОБСЄ було поінформовано з допомогою слайдів.

Так, 19 листопада о 12.45-12.55 з напрямку н. п. Мінеральне збройними формуваннями РФ було здійснено прицільний провокаційний обстріл позицій ЗС України в напрямку н. п. Авдіївка із застосуванням стрілецької зброї (10 черг) і автоматичного станкового гранатомета АГС-17 (10 пострілів), у результаті якого отримав поранення військовослужбовець ЗС України.

20 листопада камера СММ ОБСЄ зафіксувала обстріли позицій ЗСУ в районі н.п. Лебединське.

20 листопада також був зафіксований випадок порушення з боку збройних формувань РФ умов щодо відведення важкого озброєння, передбаченого Комплексом заходів щодо виконання Мінських угод і Доповненням до нього. Зокрема, навпроти позицій ЗС України в районі н.п. Піски був зафіксований танк невизначеного типу.

Місія України при ОБСЄ вказала на те, що СММ ОБСЄ протягом тижня продовжувала фіксувати розміщення російськими окупаційними силами озброєння та військової техніки з порушенням ліній відведення. За період з 9 по 15 листопада Місія спостерігала у цілому 58 таких одиниць озброєння – усі, крім однієї, знаходилася на тимчасово окупованих районах Донбасу. Крім того, протягом тижня СММ зафіксувала 91 одиницю озброєння, що було розміщено поза визначеними місцями зберігання – усі на тимчасово окупованих районах Донбасу.

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Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного та всеосяжного припинення вогню. Досягнутими у рамках ТКГ домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

У Головному управлінні розвідки МО України раніше фіксували збільшення кількості снайперського озброєння та снайперських груп російських окупаційних сил на Донбасі. Зазначалося, що, зокрема, російські підрозділи спецпризначення проходять вишкіл на тимчасово окупованій території Сходу України.