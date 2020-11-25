Місія ОБСЄ на окупованій території виявила мінне поле біля Петрівського

Місія ОБСЄ встановила, що виявлений раніше на окупованій території між Петрівським та Стилою пакет з протипіхотними мінами ПМН-2 зник, а натомість появився знак російською мовою з попередженням про мінне поле.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 280/2020, опублікованому у вівторок Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).

"Члени патруля Місії зауважили, що раніше зафіксований прозорий пластиковий пакет із приблизно 20 протипіхотними мінами (за оцінкою, типу ПМН-2), що лежав на землі приблизно за 2 км на північ від Петрівського та приблизно за 170 м на схід від автодороги С051532, між н.п. Стила (непідконтрольний урядові, 34 км на південь від Донецька) та Петрівським, вилучено", - йдеться у звіті

Натомість у цьому районі появилося попередження про мінне поле.

"За 3 метри на захід від тієї ж автодороги, на відстані приблизно 2,4 км на північ від Петрівського, спостерігачі вперше бачили червоний прямокутний знак із написом "Обережно! Міни!" російською мовою та зображенням білого черепа і перехрещених кісток посередині, за допомогою якого позначили відоме мінне поле", - повідомили в СММ.

У звіті СММ ОБСЄ від 10 листопада повідомлялося, що 9 листопада на тимчасово окупованій території неподалік автошляху між н.п. Стила та Петрівським міні-БПЛА СММ зафіксував на землі прозорий пластиковий пакет із приблизно 20 протипіхотними мінами типу ПМН-2.

Як відомо, раніше Міністерство оборони України поінформувало в ОБСЄ про те, що у рамках виконання своїх зобов’язань стосовно Оттавської конвенції Україна знищила понад 3 млн заборонених протипіхотних мін. Зокрема, до 2011 року Україна під міжнародним наглядом знищила всі протипіхотні міни "ПМН-2".