Місія ОБСЄ на окупованій території виявила мінне поле біля Петрівського

Місія ОБСЄ на окупованій території виявила мінне поле біля Петрівського

Укрінформ
Місія ОБСЄ встановила, що виявлений раніше на окупованій території між Петрівським та Стилою пакет з протипіхотними мінами ПМН-2 зник, а натомість появився знак російською мовою з попередженням про мінне поле.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 280/2020, опублікованому у вівторок Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).

"Члени патруля Місії зауважили, що раніше зафіксований прозорий пластиковий пакет із приблизно 20 протипіхотними мінами (за оцінкою, типу ПМН-2), що лежав на землі приблизно за 2 км на північ від Петрівського та приблизно за 170 м на схід від автодороги С051532, між н.п. Стила (непідконтрольний урядові, 34 км на південь від Донецька) та Петрівським, вилучено", - йдеться у звіті

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Натомість у цьому районі появилося попередження про мінне поле.

"За 3 метри на захід від тієї ж автодороги, на відстані приблизно 2,4 км на північ від Петрівського, спостерігачі вперше бачили червоний прямокутний знак із написом "Обережно! Міни!" російською мовою та зображенням білого черепа і перехрещених кісток посередині, за допомогою якого позначили відоме мінне поле", - повідомили в СММ.

У звіті СММ ОБСЄ від 10 листопада повідомлялося, що 9 листопада на тимчасово окупованій території неподалік автошляху між н.п. Стила та Петрівським міні-БПЛА СММ зафіксував на землі прозорий пластиковий пакет із приблизно 20 протипіхотними мінами типу ПМН-2.

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Як відомо, раніше Міністерство оборони України поінформувало в ОБСЄ про те, що у рамках виконання своїх зобов’язань стосовно Оттавської конвенції Україна знищила понад 3 млн заборонених протипіхотних мін. Зокрема, до 2011 року Україна під міжнародним наглядом знищила всі протипіхотні міни "ПМН-2".

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