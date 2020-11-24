ОБСЄ за добу зафіксувала два порушення перемир’я на Донбасі
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 280/2020, опублікованому у вівторок Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).
"У Донецькій області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження): одне в районі на південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька) й ще одне на північний схід від н.п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька)", - йдеться у звіті.
Також зазначається, що у Луганській області Місія "не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню".
У СММ також повідомили, що у межах ділянки розведення в районі н.п. Станиця Луганська спостерігачі бачили 4 членів збройних формувань РФ (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") південніше нового прольоту мосту біля Станиці Луганської.
Неподалік блокпоста російських збройних формувань південніше ділянки розведення в районі н.п. Золоте спостерігачі також бачили 2 бойовиків з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК". Один із них пройшов углиб ділянки розведення до місця приблизно на 350 м на північ від її південного краю, а потім повернувся.
Здійснюючи моніторинг у 4 місцях поблизу ділянки розведення в районі н.п. Петрівське, спостерігачі констатували там спокійну ситуацію.