ОБСЄ за добу зафіксувала два порушення перемир’я на Донбасі

Упродовж минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню у Донецькій області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 280/2020, опублікованому у вівторок Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).

"У Донецькій області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження): одне в районі на південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька) й ще одне на північний схід від н.п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька)", - йдеться у звіті.

Також зазначається, що у Луганській області Місія "не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню".

У СММ також повідомили, що у межах ділянки розведення в районі н.п. Станиця Луганська спостерігачі бачили 4 членів збройних формувань РФ (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") південніше нового прольоту мосту біля Станиці Луганської.

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Неподалік блокпоста російських збройних формувань південніше ділянки розведення в районі н.п. Золоте спостерігачі також бачили 2 бойовиків з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК". Один із них пройшов углиб ділянки розведення до місця приблизно на 350 м на північ від її південного краю, а потім повернувся.

Здійснюючи моніторинг у 4 місцях поблизу ділянки розведення в районі н.п. Петрівське, спостерігачі констатували там спокійну ситуацію.