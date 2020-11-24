Поранений біля Авдіївки боєць ЗСУ помер

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається у вечірньому зведенні, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Шумів, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із гранатомета та стрілецької зброї. На іншому напрямку, в передмісті Авдіївки, працював снайпер.

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"Унаслідок пострілу ворожого снайпера дістав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі... Врятувати життя воїна не вдалося", - повідомили у штабі.

Раніше 72 ОМБр імені Чорних Запорожців поінформувала у соцмережі, що близько опівдня в передмісті Авдіївки унаслідок пострілу ворожого снайпера дістав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил, у тяжкому стані його доправили до лікарні.