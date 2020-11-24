Під Авдіївкою снайпер поранив українського бійця

У передмісті Авдіївки снайпер поранив військовослужбовця Об’єднаних сил, бійця у тяжкому стані доправили до лікарні.

Про це повідомляє у Фейсбуці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, передає Укрінформ.

"Близько опівдня в передмісті Авдіївки унаслідок пострілу ворожого снайпера дістав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Українському захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я тяжкий", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Об’єднані сили вогонь у відповідь не відкривали у зв’язку з евакуацією пораненого.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, додали у бригаді.