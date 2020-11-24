Під Авдіївкою снайпер поранив українського бійця

Під Авдіївкою снайпер поранив українського бійця

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Укрінформ
У передмісті Авдіївки снайпер поранив військовослужбовця Об’єднаних сил, бійця у тяжкому стані доправили до лікарні.

Про це повідомляє у Фейсбуці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, передає Укрінформ.

"Близько опівдня в передмісті Авдіївки унаслідок пострілу ворожого снайпера дістав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Українському захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я тяжкий", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Об’єднані сили вогонь у відповідь не відкривали у зв’язку з евакуацією пораненого.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, додали у бригаді.

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