Окупанти чотири рази порушили «тишу», під Красногорівкою працював міномет

Окупанти чотири рази порушили «тишу», під Красногорівкою працював міномет

Укрінформ
Минулої доби, 23 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Міномет калібру 82 міліметри російсько-окупаційні війська застосували неподалік Красногорівки. Пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї ворог провокував наших захисників в передмісті Авдіївки та двічі в районі населеного пункту Водяне», - йдеться у повідомленні.

На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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«Від початку поточної доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша», - зазначають у штабі.

Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника, продовжують виконувати завдання за призначенням.

Фото: ООС

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