Окупанти чотири рази порушили «тишу», під Красногорівкою працював міномет

Минулої доби, 23 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Міномет калібру 82 міліметри російсько-окупаційні війська застосували неподалік Красногорівки. Пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї ворог провокував наших захисників в передмісті Авдіївки та двічі в районі населеного пункту Водяне», - йдеться у повідомленні.

На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

«Від початку поточної доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша», - зазначають у штабі.

Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника, продовжують виконувати завдання за призначенням.

Фото: ООС