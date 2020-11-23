На Донеччині тривають відновлювальні роботи об’єктів інфраструктури – штаб ООС

На Донеччині в районі ООС тривають роботи з контролю за якістю ґрунтових вод та будівельні роботи з відновлення мосту через залізничні колії автомобільної траси Харків-Дебальцеве.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Тривають заходи із відновлення пошкоджених та будівництва нових об’єктів інфраструктури Донецької області. Усі заходи проводяться у плановому порядку з дотриманням наданих гарантій безпеки та контролю режиму припинення вогню завдяки скоординованій роботі Української сторони СЦКК з патрулями СММ ОБСЄ та Командуванням об’єднаних сил. Так, у населеному пункті Новгородське Бахмутського району для контролю екологічної безпеки довкілля було забезпечено здійснення забору проб ґрунту та ґрунтових вод у свердловинах навколо шламонакопичувача Фенольного заводу. Ці роботи здійснюються з метою запобігання забрудненню ґрунтових вод та недопущення в подальшому потрапляння небезпечних хімічних речовин у головну водну артерію регіону – річку Сіверський Донець», - йдеться в повідомленні.

На Донеччині тривають відновлювальні роботи об’єктів інфраструктури

Як зазначається, збір проб здійснюється щотижня. За результатами хімічного аналізу перевищень гранично допустимих норм не виявлено.

Окрім того, тривають будівельні роботи з відновлення мосту через залізничні колії автомобільної траси Харків-Дебальцеве. Наразі готуються роботи зі встановлення каркасу платформи для майбутнього транспортного з’єднання.

Також упродовж тижня, повідомили в штабі, за сприяння української сторони СЦКК, СММ ОБСЄ, командування об’єднаних сил та завдяки підрозділам ДСНС України були проведені ремонтні роботи з відновлення даху двоповерхового житлового будинку у населеному пункті Зайцеве Бахмутського району.