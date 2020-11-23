Прифронтовому Торецьку повернули воду, аварію ліквідували

У Донецькій області ліквідували новий порив на водогоні «Горлівка-Торецьк», подачу води в прифронтове місто Торецьк відновили.

Як передає Укрінформ, про це 23 листопада повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Фахівці комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» завершили ремонтні роботи на водоводі «Горлівка-Торецьк» діаметром 900 мм. В ході робіт ліквідували пошкодження (тріщину) розміром 300 мм. Нині водовід на заповненні», - йдеться у повідомленні.

В ОДА нагадали, що через ремонт було тимчасово припинено водопостачання у місто Торецьк, а такрож у Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка Торецької міської ради – всього 42 813 осіб.

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На теплопостачання населення подія не вплинула, запевнила обласна влада Донеччини.

Як повідомлялося, на минулому тижні, 19 листопада цього року, фахівці ліквідували порив на водогоні «Горлівка-Торецьк», і подачу води в місто Торецьк відновили. Було закінчено ремонтні роботи, під час яких ліквідували пошкодження (тріщину) розміром 500 мм.

Фото: dn.gov.ua