Рада звернулася до уряду щодо безперебійного водопостачання Донеччини

Верховна Рада ухвалила звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням.

Як передає Укрінформ, ухвалення відповідної постанови №3835 підтримали 312 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Цією постановою уряду пропонується забезпечити фінансування у 2020 році за рахунок державного бюджету, у тому числі, коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також сприяти залученню інвестиційних коштів для реалізації проектів капітального ремонту та реконструкції об’єктів другого донецького водопроводу комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

Окрім того, Кабміну доручається при підготовці проєкту закону про Державний бюджет України на 2021 рік передбачити видатки на фінансування реалізації шести проектів у рамках ремонту та реконструкції об’єктів другого донецького водопроводу.

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У процесі обговорення народними депутатами України – членами комітету вказано на актуальність даної Постанови з огляду на аварійний стан споруд другого донецького водопроводу.

Профільний комітет у своєму висновку зазначив, що система водопостачання Донецької області функціонує в складних умовах, зумовлених поділом на підконтрольні та непідконтрольні території. У зв’язку з цим підтримка держави, спрямована на реалізацію проектів капітального ремонту та реконструкції, передбачених постановою, має надзвичайну соціальну значимість.