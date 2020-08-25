Українська сторона відремонтувала водогони під Оленівкою і Торецьком

Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ та піротехнічними підрозділами ДСНС усунули наслідки аварії на водогоні Д-300мм в районі населеного пункту Оленівка та відновили роботу водогону Д-900мм “Горлівка − Торецьк”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«В районі населеного пункту Оленівка, за сприяння ЗСУ та ДСНС України працівники комунального підприємства КП “Компанія Вода Донбасу” провели роботи по усуненню аварії на водогоні Д-300мм за маршрутом Оленівська ПНС до населеного пункту Оленівка. Під час аварійних робіт водогону виявлені пошкодження були усунуті, а населення непідконтрольної уряду України території було забезпечено питною водою», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також проведено роботи по обстеженню та ремонту водогону Д-900мм “Горлівка − Торецьк” в районі населеного пункту Південне.

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За інформацією пресслужби, під час ремонтних робіт було виявлено низку суттєвих поривів на водогоні, які оперативно усунуті, що дозволило забезпечити водою також підконтрольні уряду України території. Роботи тривали декілька днів, додали в штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Фото: Штаб ООС, Фейсбук