Активісти запустили український прапор у небо над окупованим Донбасом

На КПВВ «Майорськ» на Донеччині активісти з Бахмута запустили прапор України на повітряних кульках жовтого і блакитного кольорів у небо на окуповану територію.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило місцеве «Вільне радіо», опублікував відео цієї патріотичної акції.

Учасники акції перед тим, як відпустили у небо повітряні кулі з українським прапором на непідконтрольну територію, нагадали історію боротьби України за незалежність та історію самого жовто-блакитного стяга. А потім наголосили, що «люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають знати, що вони є невід’ємною частиною Української держави, і ми завжди чекаємо їх повернення в велику українську сім’ю».

Прозвучали гасла: «Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна – понад усе!», і, коли залунав гімн України, прапор на жовтих та блакитних повітряних кульках піднявся у небо.

Як повідомлялося, День Державного Прапора відзначається щороку 23 серпня на виконання відповідного указу Президента України від 23 серпня 2004 року.