На Хортиці біля Музею історії запорізького козацтва з нагоди святкування Дня Державного Прапора військовослужбовці розгорнули 100-метровий прапор України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми зібрались, щоб урочисто відсвяткувати День Державного прапора України. Цей символ українських національних традицій має об'єднуючу силу. Незалежно від національності, мови та релігії він гуртує нас в одне єдине ціле – український народ. Він об’єднує українців в усіх куточках Землі", - сказав голова облдержадміністрації Віталій Боговін.

На Хортиці розгорнули 100-метровий синьо-жовтий прапор / Фото: Ольга Звонарьова

На честь Дня Державного Прапора на Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор як символ єдності та перемоги.

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Крім того, на Хортиці, на одному з найвищих флагштоків країни урочисто підняли Державний Прапор України. У заході взяли участь представники міської та обласної влади, військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, прапороносці, активісти, молодь.