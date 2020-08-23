У Страсбурзі урочисто підняли український прапор

У Страсбурзі у Постійному представництві України при Раді Європи пройшла урочиста церемонія вшанування Державного прапора.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, у заході взяли участь дипломати, представники української громади.

«Майже 25 років потому – 9 листопада 1995-го – український синьо-жовтий Державний прапор було піднято перед будівлею Ради Європи», - нагадав про історичну подію появи прапора України у Страсбурзі при міжнародній організації постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

Він також відзначив інші історичні події, коли український прапор переслідувався і заборонявся більшовиками і комуністами. «Але і в наші часи синьо-жовтий прапор переслідується російським агресором. Українські патріоти, які вшановували цей прапор, зазнавали тортур і віддавали за нього життя», - сказав посол.

У цьому зв’язку Тарасюк вкотре розкритикував повернення у 2019 році делегації російського агресора до Парламентської асамблеї Ради Європи.

«Я думаю, що разом ми поборемо цю кризу у Раді Європи», - висловив переконання український дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного Прапора. Свято встановлено «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України», згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня.