Зеленський: Віримо, що одного дня наш прапор замайорить у Донецьку, Луганську та Криму

Синьо-жовтий стяг є незмінним символом вільної, демократичної, незалежної Української держави, а сьогодні ще й символом спротиву й боротьби за життя для Донбасу та Криму.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі на церемонії підняття Державного прапора України на військовому летовищі у Василькові Київської області.

«Сьогодні ми відзначаємо День Державного Прапора України. Синьо-жовтого стяга, під яким наші Збройні сили мужньо захищають суверенітет і територіальну цілісність держави. Іноді, на превеликий жаль, ціною власного життя», – сказав Зеленський.

На прохання Президента присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників України, які загинули впродовж шести років війни.

Зеленський зазначив, що Державний прапор України є однією з найбільших національних святинь, незмінним символом нашої вільної, демократичної, незалежної держави.

«Він не викликає у нас інших емоцій, окрім гордості за те, що ми з вами народилися українцями. Синьо-жовтий стяг – це наш вірний побратим, що завжди разом із нами, який дає енергію ніколи не здаватися та не падати духом», – зауважив він.

Президент нагадав, що синьо-жовтий прапор супроводжував визначальні миті Української держави: і коли було проголошено соборність України понад сто років тому, і в наші дні, коли українські військові, нацгвардійці та добровольці підіймали український стяг над Донецьким і Луганським аеропортами та Авдіївською промзоною; коли звільняли Маріуполь, Лисичанськ, Мар’їнку, Слов’янськ, Краматорськ та інші землі українського Донбасу.

«І щоразу, коли український прапор здіймається вгору, ми підіймаємо очі до неба з надією та вірою в те, що на українській землі нарешті настане мир. В те, що одного дня наш прапор майорітиме в Донецьку, Луганську та Криму. І в те, що під цим прапором майбутні покоління щасливих українців житимуть багато-багато тисячоліть», – наголосив Президент.

Під звуки Державного Гімну воїни роти почесної варти Збройних сил України підняли полотнище національного стяга над аеродромом. Військові відсалютували десятьма залпами.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Президент України (1991-1994) Леонід Кравчук, Президент України (1994-2005) Леонід Кучма, Президент України (2005-2010) Віктор Ющенко, Президент України (2014-2019) Петро Порошенко, народні депутати та інші.

Фото: Офіс Президента