Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі — Зеленський
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на церемонії підняття Державного прапора, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна та її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, прагнуть миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо дбати про свою армію, бо саме ви - сучасне і сильне військо - є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру", - сказав Зеленський.
Він акцентував, що українське суспільство цінує працю своїх захисників і мирний сон, який вони забезпечують у містах і селах .
Глава держави від імені українського народу висловив усім військовослужбовцям подяку за сумлінне виконання обов'язків, відвагу та героїзм.
Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.
У неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного прапора.