Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі — Зеленський

Україна, прагнучи миру на Донбасі, не перестане дбати про свою армію, бо саме сильне сучасне військо є запорукою його настання.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на церемонії підняття Державного прапора, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна та її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, прагнуть миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо дбати про свою армію, бо саме ви - сучасне і сильне військо - є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру", - сказав Зеленський.

Він акцентував, що українське суспільство цінує працю своїх захисників і мирний сон, який вони забезпечують у містах і селах .

Читайте також: Президент вручив Збройним силам сертифікати на новітнє озброєння та техніку

Глава держави від імені українського народу висловив усім військовослужбовцям подяку за сумлінне виконання обов'язків, відвагу та героїзм.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.

У неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного прапора.