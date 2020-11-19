На Донеччині через порив не працює водовід «Горлівка-Торецьк»

У Донецькій області через порив зупинено водовід «Горлівка-Торецьк», припинена подача води у прифронтове місто Торецьк.

Як передає Укрінформ, про це 19 листопада повідомили у комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».

«Сьогодні було зупинено водовід «Горлівка-Торецьк» для усунення пориву в районі фільтрувальної станції №2 у Горлівці. На період проведення ремонтних робіт буде зупинено подачу води в місто Торецьк», - зазначається у повідомленні.

Торецьк - місто районного значення у Донецькій області України, адміністративно підпорядковується Бахмутській міськраді. Населення міста становить 32 027 жителів.

Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» здійснює централізовану подачу води на відстань 270 км від річки Сіверський Донець по каналу Сіверський Донець-Донбас і далі по Південнодонбаському водопроводу у Маріуполь.

Протягом 2014 і 2015 років через пошкодження під час обстрілів канал Сіверський Донець - Донбас не раз зупинявся на ділянках 3 та 4 підйомів.