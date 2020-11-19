На Донеччині через порив не працює водовід «Горлівка-Торецьк»

На Донеччині через порив не працює водовід «Горлівка-Торецьк»

Укрінформ
У Донецькій області через порив зупинено водовід «Горлівка-Торецьк», припинена подача води у прифронтове місто Торецьк.

Як передає Укрінформ, про це 19 листопада повідомили у комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».

«Сьогодні було зупинено водовід «Горлівка-Торецьк» для усунення пориву в районі фільтрувальної станції №2 у Горлівці. На період проведення ремонтних робіт буде зупинено подачу води в місто Торецьк», - зазначається у повідомленні.

Торецьк - місто районного значення у Донецькій області України, адміністративно підпорядковується Бахмутській міськраді. Населення міста становить 32 027 жителів.

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Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» здійснює централізовану подачу води на відстань 270 км від річки Сіверський Донець по каналу Сіверський Донець-Донбас і далі по Південнодонбаському водопроводу у Маріуполь.

Протягом 2014 і 2015 років через пошкодження під час обстрілів канал Сіверський Донець - Донбас не раз зупинявся на ділянках 3 та 4 підйомів.

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