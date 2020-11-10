Рятувальники Донеччини отримали спецмашини, квадрокоптери та набори для розмінування

Рятувальники Донеччини отримали нову техніку - аварійно-рятувальні спецмашини, вантажний автомобіль Mitsubishi, а також водолазне майно та обладнання, засоби зв’язку, квадрокоптери, набори для розмінування та інш.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

«10 листопада у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області відбувся урочистий захід, під час якого рятувальники Донеччини отримали нову техніку та спорядження. Крім того, під час проведення заходу начальник Головного управління вручив відомчі нагороди МВС та ДСНС особовому складу Головного управління, який брав участь у ліквідації масштабних пожеж на Луганщині», - йдеться у повідомленні.

Крім того, рятувальники Донеччини отримали три спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу САРМ-Л. Ці спеціальні аварійно-рятувальні машини легкого типу призначені для оперативної доставки рятувальників, спеціального обладнання до місця виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, заходів щодо пошуку постраждалих і надання їм першої домедичної допомоги, ліквідації локальних вогнищ, ведення радіаційної і хімічної розвідки, зв’язку та оповіщення в ході ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, катастроф і стихійного лиха.

Рятувальники Донеччини отримали спецмашини, водолазне обладнання та квадрокоптери/ Фото: ДСНС у Донецькій області

Ключі від нової техніки отримали Державні пожежно-рятувальні загони міст Мар’їнка, Волноваха та Лиман. Автомобілі були закуплені в рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

Рятувальники Донеччини також отримали нове спорядження у рамках реалізації проєкту ПРООН «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування» на загальну суму 4 млн 730 тис. грн, а саме - водолазне майно та обладнання, а також засоби зв’язку, квадрокоптери, обладнання для прогнозування погоди.

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За підтримки Европейського Союзу на території України в рамках спільного проєкту ДСНС України та представництва ХАЛО ТРАСТ в Україні «Гуманітарна протимінна діяльність на сході України» рятувальники Донеччини отримали вантажний автомобіль Mitsubishi L200 Invite 2.4 TD MT, металошукачі, захисні фартухи у комплекті з візором та набори піротехніка для проведення розмінування.