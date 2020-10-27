Рятувальникам передали 80 машин для ліквідації наслідків ДТП

Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала 80 нових аварійно-рятувальних машин легкого типу для ліквідації наслідків ДТП.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Телеграмі.

"Щойно передали ДСНС 80 нових аварійно-рятувальних машин легкого типу для ліквідації наслідків ДТП. Вони створені на базі Ford Ranger та обладнані найсучаснішим обладнанням відповідно до всіх європейських стандартів", - написав Криклій.

Передача аварійно-рятувальних машин для ДСНС / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Він додав, що планують закупити ще 59 таких авто і 58 спеціальних рятувальних машин середнього типу.

"Безпека на дорогах – наш пріоритет №1. А створення системи ефективної і швидкої допомоги постраждалим під час аварій - один із ключових елементів нової Стратегії безпеки руху", - написав міністр.

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Криклій нагадав, що Мінінфраструктури хоче знизити смертність унаслідок ДТП щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року у порівнянні з 2019 роком.