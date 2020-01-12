Тергромади Миколаївщини отримали автомобілі для перевезення осіб з інвалідністю
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.
"Відбулася урочиста передача автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату до чотирьох об’єднаних територіальних громад Миколаївської області — Веселинівської, Коблівської, Казанківської та Чорноморської", - йдеться у повідомленні.
Один автомобіль коштує близько мільйона гривень.
Раніше такі автомобілі мали лише Доманівська селищна та Новоодеська міська ради.
Наразі служби перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення діють у Вітовському районі, містах Миколаєві, Южноукраїнську, Новій Одесі та Доманівській об’єднаній територіальній громаді.
Упродовж 2019 року ними надано послуги 2589 особам з інвалідністю на загальну суму 534,91 тисячі гривень.
Фото: facebook.com/stadnikofficially