Тергромади Миколаївщини отримали автомобілі для перевезення осіб з інвалідністю

Чотири об’єднані територіальні громади Миколаївщини отримали спецавтомобілі для перевезення осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.

"Відбулася урочиста передача автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату до чотирьох об’єднаних територіальних громад Миколаївської області — Веселинівської, Коблівської, Казанківської та Чорноморської", - йдеться у повідомленні.

Один автомобіль коштує близько мільйона гривень.

Раніше такі автомобілі мали лише Доманівська селищна та Новоодеська міська ради.

Наразі служби перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення діють у Вітовському районі, містах Миколаєві, Южноукраїнську, Новій Одесі та Доманівській об’єднаній територіальній громаді.

Упродовж 2019 року ними надано послуги 2589 особам з інвалідністю на загальну суму 534,91 тисячі гривень.

Фото: facebook.com/stadnikofficially